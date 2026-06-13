Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства может свидетельствовать о напряженности внутри экономического блока России и спорах по поводу финансовой политики в условиях войны. Речь идет о бюджетных расходах и контроле над финансами.

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Почему появились слухи об отсутствии Набиуллиной

По словам Михаила Шейтельмана, ее не было на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге якобы из-за болезни, а также она пропустила сессию по инвестициям. Он отметил, что это совпало с решениями в России о быстром принятии бюджетных расходов без надлежащего контроля.

О спорах по поводу экономики в Кремле: видео

Политтехнолог также предположил, что ситуация может быть связана с внутренними процессами в российской власти. В частности, обсуждается версия об усилении контроля и возможных изменениях в системе охраны чиновников.

Важно! Российским властям все труднее скрывать экономические проблемы, которые уже ощущают на себе рядовые граждане. Из-за войны, инфляции и роста бюджетных расходов ухудшается финансовое положение населения. В то же время Кремль продолжает направлять значительные ресурсы на военные нужды, перекладывая экономическое бремя на собственных граждан.

"Есть мнение, что с ее дома могли снять государственную охрану. Это выглядит как политический сигнал", — сказал он.

В России обостряются споры по поводу бюджета и финансирования войны. Дефицит бюджета, запланированный на год, был в значительной степени исчерпан уже за несколько месяцев. Михаил Шейтельман отметил разные подходы в российском руководстве по этому вопросу.

Самый простой вариант – это напечатать деньги, ведь значительная часть расходов на войну в рублях: зарплаты военным и работникам предприятий. Но это приведет к обесцениванию валюты,

– пояснил политтехнолог.

По его словам, в российской экономической системе продолжается борьба между сторонниками жесткой финансовой политики и теми, кто готов к более рискованным решениям, которые могут временно поддержать бюджет, но ухудшить долгосрочную стабильность.

Какие у России экономические проблемы?

Владимир Путин пытается демонстрировать положительные показатели российской экономики, однако официальные данные свидетельствуют о серьезных финансовых трудностях. Россия уже превысила запланированный бюджетный дефицит и продолжает наращивать расходы, связанные с войной. В то же время высокие цены на нефть могут частично поддержать российский бюджет, но не способны полностью решить накопившиеся экономические проблемы.

Российская экономика сталкивается со все возрастающим давлением из-за войны, роста бюджетных расходов и нехватки ресурсов. Несмотря на заявления Кремля о стабильности, в стране накапливаются финансовые проблемы, которые уже влияют на отдельные отрасли и экономические показатели.

В Кремле пытаются скрыть реальное состояние экономики, которая все больше страдает от последствий войны и внутренних дисбалансов. Аналитики указывают на тревожные изменения в финансовой сфере, которые могут свидетельствовать об углублении экономических проблем в России.