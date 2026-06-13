Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що зникнення Набіулліної з публічного простору може свідчити про напруження всередині економічного блоку Росії та суперечки щодо фінансової політики під час війни. Мовиться про бюджетні витрати і контроль над фінансами.

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Чому з'явилися чутки про відсутність Набіулліної

За словами Михайла Шейтельмана, її не було на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі нібито через хворобу, а також вона пропустила сесію з інвестицій. Він зазначив, що це збіглося з рішеннями в Росії щодо швидкого ухвалення бюджетних витрат без належного контролю.

Про суперечки через економіку у Кремлі: відео

Політтехнолог також припустив, що ситуація може бути пов'язана з внутрішніми процесами в російській владі. Зокрема, обговорюється версія про посилення контролю та можливі зміни у системі охорони посадовців.

Важливо! Російська влада дедалі важче приховує економічні проблеми, які вже відчувають на собі пересічні громадяни. Через війну, інфляцію та зростання бюджетних витрат погіршується фінансове становище населення. Водночас Кремль продовжує спрямовувати значні ресурси на військові потреби, перекладаючи економічний тягар на власних громадян.

"Є думка, що з її будинку могли зняти державну охорону. Це виглядає як політичний сигнал", – сказав він.

У Росії загострюються суперечки щодо бюджету та фінансування війни. Дефіцит бюджету, який планувався на рік, був значною мірою вичерпаний уже за кілька місяців. Михайло Шейтельман наголосив на різних підходах у російському керівництві щодо цього питання.

Найпростіший варіант – це надрукувати гроші, адже значна частина витрат на війну в рублях: зарплати військовим і працівникам підприємств. Але це призведе до знецінення валюти,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, у російській економічній системі триває боротьба між прихильниками жорсткої фінансової політики та тими, хто готовий до більш ризикованих рішень, які можуть тимчасово підтримати бюджет, але погіршити довгострокову стабільність.

Які у Росії економічні проблеми?

Володимир Путін намагається демонструвати позитивні показники російської економіки, однак офіційні дані свідчать про серйозні фінансові труднощі. Росія вже перевищила запланований бюджетний дефіцит і продовжує нарощувати витрати, пов'язані з війною. Водночас високі ціни на нафту можуть частково підтримати російський бюджет, але не здатні повністю розв'язати накопичені економічні проблеми.

Російська економіка стикається з дедалі більшим тиском через війну, зростання бюджетних витрат і нестачу ресурсів. Попри заяви Кремля про стабільність, у країні накопичуються фінансові проблеми, які вже впливають на окремі галузі та економічні показники.

У Кремлі намагаються приховати реальний стан економіки, яка дедалі більше потерпає від наслідків війни та внутрішніх дисбалансів. Аналітики вказують на тривожні зміни у фінансовій сфері, що можуть свідчити про поглиблення економічних проблем у Росії.