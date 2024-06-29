Цифровое будущее страны: первые успехи CDTO Campus

Украину в мире все чаще воспринимают как лидера цифровой трансформации. Основными факторами, которые способствовали этому стали создание экосистемы цифровых продуктов Дия и внедрение ряда цифровых реформ. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Однако этого невозможно было бы достичь, если бы в Украине не было соответствующей структуры, начиная с создания Министерства цифровой трансформации, лидерства министра цифровой трансформации Михаила Федорова и появления новой должности в правительстве – CDTO.

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Украине нужны эффективные менеджеры

В 2020 году Украина стала одной из первых стран в мире, которая ввела должность CDTO (заместитель по цифровой трансформации). Основной идеей было построить целостную организационную структуру на уровне государства, направленную на распространение цифровой трансформации во всех сферах и всех звеньях для достижения конкретных результатов. За эти годы, CDTO стали движущей силой цифровых изменений в государственном секторе, постепенно формируя новую культуру цифровой трансформации.

– это специалисты с отличными навыками управления и стратегического планирования, которые не боятся вызовов и умеют оперативно принимать решения. Сегодня в Украине уже есть 55 CDTO: 40 в национальных органах власти и 15 в региональных.

Одной из ключевых задач CDTO является аудит состояния цифровизации в сфере, в которой они работают, построение цифровых систем, внедрение цифровых реформ и услуг, повышение уровня цифровой грамотности населения. Кроме этого, CDTO разрабатывают и сопровождают отраслевые цифровые проекты в сферах медицины, образования, транспорта, инфраструктуры, экологии, культуры и безопасности.

Чтобы измерять эффективность работы CDTO и понимать, как развивается цифровая трансформация в регионах, мы создали Индекс цифровой трансформации общин, который учитывает национальную специфику и мировые тренды. Этот индекс помогает оценивать уровень цифровизации регионов, в частности роль и влияние CDTO в каждом из них.

Также важным направлением является развитие цифровой инфраструктуры, включая расширение доступа к интернету и создание ЦНАПов. Внедрение электронных услуг, например местные петиции и регистрация места жительства онлайн, делает административные процессы более удобными для граждан. Упрощение управления осуществляется с помощью дашбордов, которые отражают результативность по приоритетным проектам и направлениям, в контексте CDTO ОВА (координацию осуществляет Минцифры). С 2019 года CDTO в регионах реализовали более 210 проектов.

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Сейчас Украине необходимы эффективные менеджеры на государственной службе, которые станут драйверами изменений и трансформации. По предварительным оценкам нам нужно как минимум еще 1 500 CDTO и цифровых лидеров, которые смогут внедрять цифровые инициативы и проекты как на национальном уровне, так и в общинах. Нужны постоянные профессиональные цифровые команды, которые помогут цифровизировать услуги, что будут способствовать прозрачной коммуникации и иметь антикоррупционный эффект.

Обучение CDTO

Поэтому в прошлом году Минцифры вместе с партнерами запустило CDTO Campus – образовательный проект по подготовке цифровых лидеров для государственного управления, который поможет нам в быстром восстановлении Украины. Команда Минцифры исследовала сотни образовательных программ по цифровизации и передовой опыт других стран, чтобы запустить полноценную программу обучения и подготовки CDTO.

Она не только обеспечивает специалистов техническими знаниями, но и акцентирует на лидерских качествах и стратегическом планировании. Мы собрали уникальный контент, основываясь на украинском опыте цифровизации, в частности в условиях полномасштабного российского вторжения, а также учли опыт других стран.

Менее чем за год существования CDTO Campus мы получили более 1 000 заявок на программы, и уже 200 студентов успешно завершили обучение. Сейчас есть три типа учебных программ, охватывающих различные аспекты цифровой трансформации: краткосрочные, долгосрочные и лидерская.

Для удобства студентов мы разработали специальное приложение – университет в смартфоне. Мы постоянно собираем фидбек и имеем 90% положительных отзывов от студентов, в которых они делятся собственными впечатлениями от обучения как о "невероятном опыте", "фантастическом комьюнити" и "профессиональных преподавателях". Также следующим шагом развития проекта, благодаря мощной поддержке партнеров, стало открытие офлайн-пространства CDTO Campus в Киеве для обучения студентов.

Собственно, среди студентов есть как действующие CDTO, которые внедряют полученные знания и навыки сразу, так и потенциальные – представители частного сектора.

Распределение среди секторов из полученных заявок на программы показывает, что 38,20% работают в частном секторе, тогда как 56,81% – в государственном. Средний возраст аппликантов – от 25 до 36 лет. Среди них 18,94% – женщины, а 81,06% – мужчины.

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Команда Минцифры искренне гордится учебными программами в CDTO Campus, которые мы часто называем украинским аналогом MBA. Краткосрочные программы построены на тесном сотрудничестве с частным сектором и сильных партнерских связях с мощными международными организациями:

партнерский курс с Cisco охватывает трансформацию инфраструктуры, кибербезопасность и гибридную работу;

образовательная программа с AI HOUSE о важности и основах ИИ;

шестимесячная программа UNDP для женщин в цифровизации государственных услуг развивает управленческие и коммуникационные навыки;

программа Tolocar сосредотачивается на использовании мобильных мастерских для решения местных проблем;

программа EU4DigitalUA обучает защите персональных данных в соответствии с GDPR;

ОБСЕ предлагает тренинги по открытым данным для государственных лидеров.

Относительно долгосрочных программ, то стоит отметить "Цифровую трансформацию в публичном управлении" – девятимесячную программу для активных государственников, направленную на создание новой генерации цифровых лидеров. Здесь мы фокусируемся на формировании государственных политик, современных коммуникационных инструментах, создании цифровых продуктов, кибербезопасности и анализе трендов цифровизации.

"Создание цифрового будущего" – лидерская, визионерская программа для людей, которые уже имеют значительный опыт в цифровизации. Нам удалось организовать интенсив в ведущем университете мира, в Школе публичной политики Маккорта при Джорджтаунском университете в Вашингтоне, США, которая входит в лучшие 10 программ по государственным делам и лучшие 5 в области международной политики по рейтингу U.S. News & World Report 2023. Эта программа начнется в августе.

Кстати, все программы поддерживаются международными партнерами со всемирным признанием, среди которых цифровые лидеры из таких стран, как Канада, Польша и Мексика, а также лекторы из Стэнфордского университета – одного из самых авторитетных и престижных в мире.

CDTO Campus – проект, где рождаются лидеры цифровых изменений, которые будут внедрять инновации и трансформировать государство. На ближайшие 3 года у нас амбициозные цели – мы планируем подготовить 1 500 выпускников. Обучение в CDTO Campus бесплатное, однако есть отбор участников. На сайте можно ознакомиться с критериями отбора на каждый курс и подать заявку на участие.

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Отдельно планируем совместные интеграции CDTO Campus с Дия.Образование. Одна из целей – чтобы все госслужащие имели уровень владения цифровыми навыками выше среднего. Именно поэтому на платформе Дия.Образование появится отдельный раздел с открытыми материалами от лекторов топовых программ CDTO Campus.

Кроме того, мы готовы делиться нашим опытом с другими странами. Рассматриваем варианты англоязычных программ по запросам других правительств. Этот проект также будет способствовать новым партнерствам и поможет укрепить позицию Украины как цифрового лидера на мировой карте.

В этом году Министерству цифровой трансформации Украины исполняется 5 лет. С самого начала мы поставили себе цель создать удобное цифровое государство в мире, но полномасштабное российское вторжение принесло новые вызовы. Наше конкурентное преимущество – скорость трансформации, и мы должны быстро адаптироваться, чтобы соответствовать новым реалиям жизни. Это также является задачей CDTO и каждого государственного менеджера, и именно этому мы учим в CDTO Campus.

Мы создаем кадры, способные вести Украину к цифровой эволюции и интеграции в Европейское цифровое пространство. Укрепляем нашу национальную устойчивость и конкурентоспособность на мировой арене. Приглашаем участвовать в государственной службе.

CDTO Campus воплощается Фондом Восточная Европа, финансируется Visa Foundation, Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и поддерживается Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, в сотрудничестве с Digitality GovTech Centre of Excellence, под патронатом Министерства цифровой трансформации Украины. Технологический партнер пространства – компания Cisco. Коворкинг для GovTech-лидеров создан при поддержке Visa.