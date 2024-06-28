Как все устроено

1. Чтобы работать в большом масштабе, надо накачать большую площадку.

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В 2011 году в Санкт-Петербурге состоялся культурный форум, в котором участвовали 60 российских регионов. Почувствовав потенциал мероприятия, решили развернуть его на международную площадку.

В 2012 году в Санкт-Петербурге состоялся первый международный культурный форум, который сейчас называется "Форумом объединенных культур". База форума – петербургские музеи (основная площадка – объекты Эрмитажа) и театры. С 2013 года форум поддерживается правительством России.

На второй форум приехало более 150 иностранцев. В 2014 году он также состоялся. А в 2015 году в этом форуме вместе с Владимиром Путиным приняла участие лично глава ЮНЕСКО. То есть, оккупация-шмакупация – а культура превыше всего!

В 2016 году уже отчитались об участии более 750 иностранцев из 91 страны. 8 форум состоялся в 2019 году, а потом произошла пауза на коронавирус – войну.

Кроме "форума для взрослых" Россия в 2022 году основала детский международный культурный форум (22 – 24 августа состоится третий). Потому что дети и культура – кто может быть против этого? Только какие-то варвары!

На фоне международного привыкания к войне в прошлом году Россия реанимировала площадку для взрослых. Видимо, почувствовали, что уже можно. В Санкт-Петербурге состоялся 9-й форум. Акцент – страны СНГ, ШОС, БРИКС и Юг с Востоком в целом.

На днях под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой провели организационные мероприятия по подготовке 10-го форума, который запланирован на 12 – 14 сентября. Тема – "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

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2. На прошлой неделе военная преступница и по совместительству министр культуры России Ольга Любимова находилась с визитом в Бразилии, где запустили проект "Русские сезоны в Бразилии". Среди прочего Любимова подписала совместное заявление с бразильской коллегой Маргарет Менезес о развитии прошлогоднего меморандума о взаимопонимании между министерствами культуры двух стран. Приоритеты:

музейное дело,

библиотеки,

исполнительское искусство;

особое большое направление – кино.

Любимова пригласила Менезес на 10-й форум в Санкт-Петербург, где состоится 9 встреча министров культуры стран БРИКС и Фестиваль культур стран БРИКС.

Отдельный пункт программы: Любимова встретилась с директором Национального музея Бразилии Александером Келлнером. Музей известен тем, что имел шикарные коллекции, но в 2018 году сгорел дотла. Любимова предложила помощь российских музеев в сфере реставрации, цифровизации, виртуальной реальности и тому подобное. И конечно же пригласила на 10-й форум в Россию, углубить и расширить связи с российскими преступниками.

3. С 1 по 7 июля 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся Дни вьетнамской культуры. "Накануне празднования в 2025 году 75-летия со дня установления дипломатических отношений двух государств", – цитата упомянутой преступницы Любимовой, – в прошлом году во время визита официальной российской делегации в рамках проведения Дней культуры во Вьетнаме стороны создали Рабочую группу по культуре в структуре межправительственной комиссии. Осуществляется сотрудничество и в сфере музейного дела, а также по другим ключевым направлениям в области культуры".

Такое взаимодействие дает странам Юга и Востока то, в чем им нередко отказывает Запад (и пока не может предложить Украина), – статус. Видимость равного партнерства. Возможность дразнить бывшие метрополии и утверждаться в собственном суверенитете. То есть не только деньги, которых у Запада явно больше.