Должны были показать, что Путин их не пугает: Джонсон раскритиковал лидеров НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг резкой критике решения лидеров стран НАТО, которые не пригласили Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе.

В своей колонке он отметил, что Западу следует быть сильным и положить конец тщеславию, приняв Украину в НАТО как можно быстрее.

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Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО. Они должны были показать, что страны НАТО признают безмерность украинской жертвы и те обязательства, которые это налагает на нас на Западе, и должны были дать ответный ответ,

– отметил Борис Джонсон.

Лидеры НАТО должны выразить благодарность украинцам

Политик подчеркнул, что лидеры блока должны были показать, что их ни в коем случае не пугает российский диктатор Путин и бряцание оружием Кремля. Более того, лидерам стран НАТО стоило выразить коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины, во время которого не пострадал и не погиб ни один солдат НАТО, "потому что мы знаем – и постоянно говорим – что украинцы борются за всех нас".

По словам экс-премьера, именно своей нерешительностью Запад побудил Путина на вторжение в Украину.

Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна больше не нуждается в членстве в НАТО,

– подчеркнул Джонсон.

Политик искренне выразил недовольство, что вместо того, чтобы озвучить четкий график вступления, лидеры Альянса смогли лишь "приглашение" вступить в НАТО, "когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия".

"Когда мы усвоим урок общения с Путиным"

Джонсон также отметил, что Украина лишена гарантий безопасности по статье 5 НАТО, а потому глава Кремля продолжит свой террор.

Когда мы усвоим урок последних 20 лет общения с Путиным? Пока он думает, что есть шанс вернуть Украину обратно в руки Москвы, пока он думает, что может воссоздать Советский Союз – он будет продолжать эти попытки,

– написал Джонсон.

Борис Джонсон подчеркнул, что главная проблема нерешительности со стороны стран НАТО - вера в мирные переговоры с агрессором. А также подчеркнул, что Запад должен предоставить украинцам прикрытие в небе – истребители F-16.

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