"Должны действовать срочно": Польша усиливает карантин из-за Омикрона

На фоне быстрого распространения по миру нового штамма Омикрон в Польше хотят усилить карантин. Правительство страны планирует ввести новые ограничения в начале декабря.

Министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что ожидаемое решение – это обязательная самоизоляция для путешественников из стран, где подтверждены случаи мутации, но не вакцинированных.

Читайте также Штамм Омикрон: все, что известно о новом варианте коронавируса

Появление нового штамма принципиально меняет ситуацию, ее нельзя игнорировать. Мы должны действовать срочно, поэтому граница будет закрыта с начала декабря,

– сказал он.

Глава Минздрава не раскрыл детали, но закрытие школ пока не планируется. Однако возможен возврат ограничений на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в определенных заведениях.

Штамм коронавируса Омикрон: последние новости

Впервые о новом варианте коронавируса заговорили британские исследователи 24 ноября.

В частности, генетики обнаружили в штамме 32 мутации, свидетельствующие о большей способности к распространению и вероятной устойчивости штамма к действию имеющихся вакцин. В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как Омикрон.

В последние дни распространение нового варианта зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Австралии, а также в Гонконге и Израиле.

Кабинет Министров Украины принял решение о введении обязательной изоляции при въезде граждан в Украину. Все из-за быстрого распространения опасного штамма COVID-19.

В последнее время ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч заболевших в сутки.