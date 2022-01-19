"Должны начать деэскалацию": Канада пригрозила России жесткими санкциями

В Министерстве иностранных дел Канады сделали новое заявление о масштабном вторжении России в Украину. Мол, в случае эскалации Кремль будут ждать усиленные санкции.

Глава канадского МИД Мелани Судьбы была на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Именно там она и прокомментировала возможные санкции.

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МИД Канады: есть только один возможный путь

Министр иностранных дел Канады отметила, что есть единственный жизнеспособный выход из нынешнего обострения между Россией и Западом. Речь идет о том, чтобы Россия прекратила эскалацию и согласилась на диалог.

Есть лишь один возможный путь – Россия должна начать деэскалацию и вступить в содержательный диалог. Этот вопрос я затронула и здесь, и на других встречах с коллегами,

– подчеркнула она.

По словам Мелани Жоли, Канада обеспокоена наращиванием Россией сил на украинских границах и ее дестабилизационными действиями. Визит главы МИД является проявлением солидарности Канады с Украиной.

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Мелани Жоли заявила, что страна предоставит Украине вооружение. Прежде всего речь идет о военном оборудовании, которое крайне необходимо стране.

В начале января в Украину страны вылетел отдельный отряд канадских спецназовцев. Подобная помощь в рамках миссии UNIFIER происходит уже несколько лет.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что Украине следует усиливать партнерство с Канадой. Речь идет о том, чтобы выстоять потенциальную атаку со стороны России.

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Министр подчеркнула, что Канада работает над мерами сдерживания. Таковыми являются, в частности те, что повышают обороноспособность Украины, как миссия канадских сил UNIFIER.