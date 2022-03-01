Должны остановить агрессора как можно быстрее, – Зеленский поговорил с Байденом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили оборонную помощь Украине.

Переговоры прошли вечером вторника, 1 марта. Об этом глава нашего государства сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство касательно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент поблагодарил руководителя Соединенных Штатов за поддержку.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

Только разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство касательно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!