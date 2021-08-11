Должны предложить новый стратегический диалог, – Мусиенко о визите Зеленского в США
Источник:24 канал
Владимир Зеленский в конце августа встретится с Джозефом Байденом в Вашингтоне. Во время этого украинская сторона должна предложить США новый стратегический диалог.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала. По его мнению, ситуация с "Северным потоком-2" может создать для Украины во время встречи благоприятный фон.
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Что может предложить Украина
По словам Мусиенко, теперь государство имеет неплохие шансы для активизации дискуссии о статусе основного союзника вне НАТО и об увеличении военной поддержки.
Я думаю, что мы должны предложить, учитывая и возможно ядерное оружие в Крыму, и наращивание присутствия России, новый стратегический диалог по европейской безопасности и ее обеспечения Украине,
– заявил он.
В частности, речь идет о предоставлении оружия, ускоренной интеграции Украины в блоки коллективной безопасности, а также о совместном военно-техническом сотрудничестве.
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Мусиенко рассказал о визите Владимира Зеленского в США: смотрите видео
Визит Зеленского в США: коротко
- Джозеф Байден во время телефонного разговора 7 июня пригласил Владимира Зеленского в Белый дом.
- В Украине сначала предполагали, что встреча состоится в конце июля – начале августа. Однако Белый дом объявил окончательную дату визита – 30 августа.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба и глава ОП Андрей Ермак 4 августа прибыли в США, чтобы подготовить предстоящий визит президента.
- По словам Кулебы, встреча Зеленского и Байдена определит отношения стран на следующие годы. Он также заверил, что период перед встречей будет "временем тихой дипломатии".