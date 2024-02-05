В то же время Россия пытается накопить ресурс для попытки более масштабного наступления. Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман рассказал 24 каналу, что дальнейшее продвижение оккупантов будет возможно при условии наличия соответствующего ресурса.

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Есть голая пехота

На сегодня россияне с одной стороны увеличили свою группировку на фронте, а с другой – по-прежнему имеют большую нехватку вооружения и военной техники.

Россияне, по предположению военного эксперта, вероятнее всего продолжат наступление в примерно тех же масштабах как оно движется сейчас. Шансы на то, что они смогут создать мощный кулак или несколько для стратегических наступлений, на сегодня выглядят менее вероятными.

Обратите внимание! Россияне продолжают нести большие потери на фронте. Речь идет о 810 оккупантах, которые были ликвидированы за последние сутки (по состоянию на утро 5 февраля). Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял 389 560 единиц личного состава

Все упирается в вооружение и военную технику, ведь голой пехотой ничего мощного не сделаешь,

– объяснил Давид Гендельман.

Поэтому наверняка будет продолжение боевых действий той интенсивности, с которой они разворачиваются сейчас.

Какая ситуация на фронте: последние новости