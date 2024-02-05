В то же время Россия пытается накопить ресурс для попытки более масштабного наступления. Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман рассказал 24 каналу, что дальнейшее продвижение оккупантов будет возможно при условии наличия соответствующего ресурса.
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Есть голая пехота
На сегодня россияне с одной стороны увеличили свою группировку на фронте, а с другой – по-прежнему имеют большую нехватку вооружения и военной техники.
Россияне, по предположению военного эксперта, вероятнее всего продолжат наступление в примерно тех же масштабах как оно движется сейчас. Шансы на то, что они смогут создать мощный кулак или несколько для стратегических наступлений, на сегодня выглядят менее вероятными.
Все упирается в вооружение и военную технику, ведь голой пехотой ничего мощного не сделаешь,
– объяснил Давид Гендельман.
Поэтому наверняка будет продолжение боевых действий той интенсивности, с которой они разворачиваются сейчас.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- На Авдеевском направлении оккупанты пытаются осуществить свой замысел по окружению города. Силы обороны в течение суток отбили 31 атаку россиян вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районе Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского в Донецкой области.
- Вблизи Бахмута захватчики тоже не оставляют попыток продвижения. Украинские бойцы сдержали три атаки оккупантов у Богдановки и Клещеевки.
- Также по данным издания Forbes, россияне на Купянском направлении сосредоточили определенные ресурсы, а именно: 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц, 40 тысяч солдат. В то же время ВСУ на этом участке фронта расположили 10 бригад (около 20 тысяч военнослужащих), сотни танков, боевых бронированных машин и гаубиц. Однако украинская артиллерия испытывает проблемы с боеприпасами.
- На информацию Forbes отреагировал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, подчеркнув, что ВСУ готовы к любым "дальнейшим сценариям" оккупантов и "быстрому реагированию" на результаты разведки. Он добавил, что украинской армии "есть что противопоставить врагу".