Водночас Росія намагається накопичити ресурс для спроби масштабнішого наступу. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман розповів 24 Каналу, що подальше просування окупантів буде можливо за умови наявності відповідного ресурсу.
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Є гола піхота
На сьогодні росіяни з одного боку збільшили своє угруповання на фронті, а з іншої – як і раніше мають велику нестачу озброєння та військової техніки.
Росіяни, за припущенням військового експерта, імовірніше продовжать наступ у приблизно тих самих масштабах як він рухається зараз. Шанси на те, що вони зможуть створити потужний кулак або декілька для стратегічних наступів, на сьогодні виглядають менш вірогідними.
Усе впирається в озброєння та військову техніку, адже голою піхотою нічого потужного не вчиниш,
– пояснив Давид Гендельман.
Тому напевно буде продовження бойових дій тої інтенсивності, з якою вони розгортаються нині.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- На Авдіївському напрямку окупанти намагаються здійснити свій задум з оточення міста. Сили оборони протягом доби відбили 31 атаку росіян поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районі Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського на Донеччині.
- Поблизу Бахмута загарбники теж не полишають спроб просування. Українські бійці стримали три атаки окупантів біля Богданівки та Кліщіївки.
- Також за даними видання Forbes, росіяни на Куп'янському напрямку зосередили певні ресурси, а саме: 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць, 40 тисяч солдатів. Водночас ЗСУ на цій ділянці фронту розташували 10 бригад (близько 20 тисяч військовослужбовців), сотні танків, бойових броньованих машин і гаубиць. Проте українська артилерія відчуває проблеми з боєприпасами.
- На інформацію Forbes відреагував глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, наголосивши, що ЗСУ готові до будь-яких "подальших сценаріїв" окупантів та "швидкого реагування" на результати розвідки. Він додав, що українській армії "є що протиставити ворогу".