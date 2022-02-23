Должны вместе пройти этот период, – Зеленский на встрече с бизнесменами
Источник:Офис президента
Владимир Зеленский 23 февраля встретился с 50 представителями крупного бизнеса Украины. Глава государства призвал предпринимателей оставаться в эти сложные дни в Украине.
Меня не интересуют никакие противоречия, – Зеленский
Президент поблагодарил бизнесменов за то, что они услышали сигнал от власти в сложный момент. Зеленский проинформировал их о текущей ситуации в стране.
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Для меня важно, что вы находитесь в Украине. Меня сейчас не интересуют какие-либо противоречия или недоразумения между нами в любых направлениях. Мы должны все вместе достойно пройти этот непростой период и защитить украинцев,
– подчеркнул глава государства.
Он отметил, что на предприятиях и в компаниях присутствующих на встрече бизнесменов работает около 2 миллионов украинцев.
"Мы защищаем наше государство и наших граждан, а также ваши предприятия. Поэтому вам придется защищать их вместе с нами – и предприятия, и людей, которые на них работают", – сказал Зеленский.
Политик призвал предпринимателей оставаться в Украине и быть рядом со своими коллективами.
В свою очередь представители бизнеса отметили готовность взаимодействовать с властью для решения всех вопросов.
Зеленский провел встречу с бизнесменами / Фото Офиса президента
Кого заметили на встрече с президентом
- Геннадия Корбана,
- Бориса Колесникова,
- Сергея Таруту,
- Василия Хмельницкого,
- Дмитрия Шимкова,
- Игоря Мазепу,
- Максима Тимченко,
- Александра Фельдмана,
- Владиславу Молчанову,
- Вадима Новинского.
Заметим, что 23 февраля в Киев прилетели также Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Вероятно, они также побывали на совещании у президента.Обратите внимание! Спикер Зеленского Сергей Никифоров отметил, что встреча президента с бизнесменами была результативной. Они, мол, услышали друг друга, и предприниматели выразили поддержку государству.