Дом уничтожен огнем: в Чернигове в результате атаки есть пострадавшие и погибшие, в том числе – ребенок
Утром 26 августа Россия нанесла удар по Чернигову. В результате атаки загорелся частный дом.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Черниговском городском совете.
Что известно о атаке на Чернигов
В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома. Он, по сути, уничтожен огнем.
Также повреждены хозяйственные постройки. Пожар возник и в расположенном по соседству магазине.
Предварительно, на момент удара в доме находились три человека.
14-летняя девочка госпитализирована в больницу.
В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.
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Напомним, что накануне днем Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Чернигове. Вспыхнул пожар, пострадали люди.