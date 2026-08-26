Дом уничтожен огнем: в Чернигове в результате атаки есть пострадавшие и погибшие, в том числе – ребенок

Утром 26 августа Россия нанесла удар по Чернигову. В результате атаки загорелся частный дом.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Черниговском городском совете.

Что известно о атаке на Чернигов

В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома. Он, по сути, уничтожен огнем.

Также повреждены хозяйственные постройки. Пожар возник и в расположенном по соседству магазине.

Предварительно, на момент удара в доме находились три человека.

14-летняя девочка госпитализирована в больницу.

В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.

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Напомним, что накануне днем Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Чернигове. Вспыхнул пожар, пострадали люди.