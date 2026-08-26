На жаль, є жертви та постраждала. Про це повідомили у Чернігівській міській раді.
Що відомо про атаку на Чернігів
Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку. Він, фактично, знищений вогнем.
Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.
Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні.
Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.
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Нагадаємо, що напередодні вдень Росія вдарила по багатоповерхівці у Чернігові. Спалахнула пожежа, постраждали люди.