В США мужчина атаковал дом вице-президента Джей Ди Вэнса

В Цинциннати в Штате Огайо мужчина нанес ущерб дому американского вице-президента Джей Ди Вэнса. После этого злоумышленника задержали.

Что известно о нападении на дом Вэнса?

Полиция задержала мужчину, который нанес ущерб имуществу, в частности разбил окна, в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Огайо. Сам американский чиновник проживает в Вашингтоне, однако имеет дом в Цинциннати.

Агенты Секретной службы услышали громкий шум в доме около полуночи и обнаружили, что подозреваемый разбил окно молотком и пытался попасть внутрь. Мужчина также повредил автомобиль Секретной службы, когда ехал по подъездной дорожке, сообщил один из чиновников. Потенциальные обвинения против подозреваемого рассматриваются местной прокуратурой США.

На момент инцидента дом был пуст, а вице-президент и его семья не находились в Огайо,

– сообщила Секретная служба США.

Вэнс и его жена Уша приобрели дом за около 1,4 миллиона долларов в 2018 году в районе Ист-Волнат-Хиллз в Цинциннати, который расположен вдоль реки Огайо и к востоку от центра города, согласно данным аудиторской службы округа Гамильтон.

