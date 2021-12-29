Дома или на лыжах: где и как политики будут праздновать Новый год и Рождество

Новогодние и рождественские праздники на носу, поэтому большинство украинцев уже спланировали, где и как будут отмечать их. Политики – не исключение. Кто-то собирается начинать Новый год дома с семьей, кто-то будет отдыхать с друзьями.

Где и как нардепы будут встречать Новый год и Рождество? Праздновали ли они когда-нибудь новогодние календарные праздники за границей? Об этом и больше – читайте в статье журналистов 24 канала.

Интересно знать "Вовина тысяча": эксклюзивно о скандальном отказе Кивы и планах нардепов купить книги

За границу никто не поедет

Ни один из опрошенных нардепов не собирается встречать новогодние праздники за границей. Большинство хотят праздновать дома.

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик уверяет, что будет праздновать Новый год вместе с семьей на Закарпатье – своей малой Родине. По ее словам, впервые за длительный промежуток времени вся семья соберется вместе. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский говорят, что будут встречать новогодние праздники в кругу семьи. Однако они не раскрывают детали празднования.

Новый год у меня ассоциируется с тем, что сначала нужно елку затащить на 5 этаж, а затем через несколько дней ее уже можно ставить. Это все ожидание праздника, всегда романтика, всегда ожидания и надежды на то, что следующий год будет лучше предыдущего,

– рассказывает Бужанский.

Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев объясняет, что уже привык праздновать Новый год и Рождество вместе с семьей. "Слуга" подчеркивает, что никогда не встречал новогодние праздники за границей, ведь "не является поклонником заграничных разных празднований".

Читайте также В Египте и Турции: Арахамия призвал отдыхать на "народных курортах"

А вот нардеп от "Слуги народа" Александр Качура до карьеры в политике, в частности, встречал Новый год за границей. Однако он отказался от такого отдыха после того, как его избрали нардепом.

У меня сейчас маленькая дочь. То есть мы никуда не выезжали, потому что еще нельзя. С другой стороны, это и субъективная часть… Мне кажется, когда депутаты начинают ездить за границу, это вызывает еще большее недоверие, раздражение. Поэтому, я думаю, что нужно праздновать (в Украине – 24 канал) и меньше раздражать людей,

– подчеркивает Качура.

Он предполагает, что будет слушать вместе с супругой поздравление президента шепотом или в наушниках, чтобы не разбудить 2-летнюю дочь.

Как депутаты будут праздновать зимние праздники, смотрите видео:

Нардеп от "Справедливости" Галина Васильченко отметила, что предыдущие годы встречала Новый год дома. В этом году – планирует в ресторане во Львове. Рождество будет отмечать в кругу семьи. Она поделилась, что Сочельник проводит с родными, а в Рождественскую ночь после ужина все идут в церковь.

"Несколько лет назад мы вместе с детьми совершили свой вертеп и три дня ходили по гостям с колядой", – рассказала Васильченко.

Представитель "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что из-за динамичного года на праздники хочет отдохнуть. По его словам, следует перезагрузиться для работы в следующей сессии. Рассказывает, что обычно пытается проводить новогодние праздники с близкими, друзьями и хорошими книгами. Будет продолжать традицию и в этом году.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал, что планирует встретить 2022 год в кругу семьи, а на праздники уже поехать на лыжи. В частности, в Буковель на 1 – 2 дня. Однако политик не исключает, что потом отправится за границу.

В Карпаты на Новый год поедет с семьей и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Политик также рассказала о традициях на Рождество.

У нас есть семейная рождественская колядка, которой нас с сестрой научила наша бабушка и которую мы колядуем уже с нашими детьми,

– рассказала чиновница.

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук также планирует новогодние праздники отмечать с хорошей колядой. Говорит, что дома. Однако с семьей могут поехать во Львовскую область, поскольку нардеп родом с Западной Украины.

Политик добавляет, что на Сочельник традиционно будет готовить 12 блюд, а также делится фото прошлогоднего стола.

Праздничный стол Евгении Кравчук / Фото политика

Смотрите видео, как нардепы планировали встречать новогодние праздники в прошлом году:

Где политики проводили праздники в прошлом году

Много политиков проводили 2020 год дома. Однако некоторым удалось уехать отдохнуть.

Например, экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вместе с семьей на новогодние праздники уехал на Закарпатье. Политик признался, что ему нравилась местная кухня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также праздновал Новый год на Закарпатье. Он советовал украинцам экскурсии в Мукачево, Ужгороде и Берегово.

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина решила добавить к праздничным застолиям немного спорта. Она с родными бегала вдоль реки и леса в селе Волчков. К слову, 31 декабря время в спортзале провел и представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.