Де та як нардепи зустрічатимуть Новий рік та Різдво? Чи святкували вони колись новорічні календарні свята за кордоном? Про це та більше – читайте в статті журналістів 24 каналу.

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За кордон ніхто не поїде

Жоден з опитаних нардепів не збирається зустрічати новорічні свята за кордоном. Більшість хочуть святкувати вдома.

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик запевняє, що святкуватиме Новий рік разом з родиною на Закарпатті – своїй малій Батьківщині. За її словами, вперше за тривалий проміжок часу вся її родина збереться разом. Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко та нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський кажуть, що теж зустрічатимуть новорічні свята у колі родини. Однак вони не розкривають деталей святкування.

Новий рік у мене асоціюється з тим, що спочатку потрібно ялинку заволокти на 5 поверх, а потім за декілька днів її вже можна ставити. Це все одно очікування свята, завжди романтика, завжди очікування та надії на те, що наступний рік буде кращим за попередній,

– розповідає Бужанський.

Голова Податкового комітету Данило Гетманцев пояснює, що вже звик святкувати Новий рік та Різдво разом з родиною. "Слуга" підкреслює, що ніколи не зустрічав новорічні свята за кордоном, адже "не є прихильником закордонних різних святкувань".

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А от нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура до кар’єри у політиці, зокрема, зустрічав Новий рік за кордоном. Проте він відмовився від такого відпочинку після того, як його обрали нардепом.

Я маю зараз маленьку доньку. Тобто ми нікуди не виїжджали, тому що ще не можна. З іншого боку, це і суб’єктивна частина… Мені здається, коли депутати починають їздити за кордон, то це викликає ще більшу недовіру, роздратування. Тому, я думаю, що треба святкувати (в Україні – 24 канал) і менше дратувати людей,

– наголошує Качура.

Він припускає, що слухатиме разом з дружиною привітання президента пошепки або в навушниках, щоб не розбудити 2-річну доньку.

Як депутати святкуватимуть зимові свята, дивіться відео:

Нардепка від "Справедливості" Галина Васильченко зазначила, що попередніми роками зустрічала Новий рік вдома. Цього року – планує в ресторані у Львові. Натомість Різдво відзначатиме в колі родини. Вона поділилась, що Святвечір проводить із рідними, а у Різдвяну ніч після вечері всі йдуть до церкви.

"Кілька років тому ми разом з дітьми зробили свій вертеп і три дні ходили по гостях з колядою", – розповіла Васильченко.

Представник "Голосу" Ярослав Железняк каже, що через динамічний рік на свята хоче відпочити. За його словами, слід перезавантажитися для роботи у наступній сесії. Розповідає, що зазвичай намагається проводити новорічні свята з близькими, друзями та хорошими книжками. Продовжуватиме традицію і цього року.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що планує зустріти 2022 рік у колі сім'ї, а на свята вже поїхати на лижі. Зокрема, у Буковель на 1 – 2 дні. Однак політик не виключає, що потім гайне за кордон.

У Карпати на Новий рік поїде зі сім'єю і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Політикиня також розповіла про традиції на Різдво.

У нас є родинна різдвяна колядка, яку нас з сестрою навчила наша бабуся і яку ми колядуємо уже з нашими дітьми,

– розповіла чиновниця.

Депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук також планує новорічні свята відзначати з гарною колядою. Каже, що буде вдома. Однак з родиною можуть поїхати на Львівщину, оскільки нардепка родом із Західної України.

Політикиня додає, що на Святвечір традиційно готуватиме 12 страв, а також ділиться фото минулорічного столу.



Святковий стіл Євгенії Кравчук / Фото політикині

Дивіться відео, як нардепи планували зустрічати новорічні свята торік:

Де політики проводили свята минулого року

Багато політиків також проводжали 2020 рік вдома. Однак декому вдалось поїхати відпочити.

Наприклад, ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом із родиною на новорічні свята поїхав на Закарпаття. Політик зізнався, що йому смакувала місцева кухня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також святкував Новий рік на Закарпатті. Він радив українцям екскурсії в Мукачево, Ужгороді та Берегово.

Нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина вирішила додати до святкових застіль трішки спорту. Вона з рідними бігала вздовж річки та лісу в селі Вовчків. До слова, 31 грудня час у спортзалі провів і представник "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

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