Дома, с сотрясением и травмами, – Собчак прокомментировала смертельное ДТП с ее участием
Источник:телеграм "Кровавая барыня"
Известная российская телеведущая Ксения Собчак попала в смертельную аварию. Сама журналистка получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Описывая аварию, она заявила – водителя "никто не подгонял". Об этом Ксения Собчак написала в своем телеграме 10 октября.
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Ксения Собчак впервые прокомментировала смертельную аварию с ее участием
Собчак заявила, что она была в машине, однако авто не ее, как и водитель. Она объяснила, что "сейчас (говорится о 10 октября – 24 канал) дома". Поскольку отказалась от госпитализации в Сочи, где и произошла авария, ведь хотела вернулись к сыну домой. Она рассказала: "У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы".
У ассистентки тоже (сотрясение мозга – 24 канал). Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину,
– рассказала Собчак.
Она также объяснила, – когда пришла в себя, то чувствовала себя очень плохо. Именно поэтому сегодня (говорится о 10 октября – 24 канал) планирует пройти обследование, ведь у нее ушибы внутренних органов и сотрясение мозга.
Я не подгоняла водителя, – Собчак
Предварительно телеграм-канал "112" написал, что автомобиль Mercedes, в котором была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen (в котором погиб пассажир – 24 канал). После этого его отбросило на микроавтобус. Его пассажиры за помощью медиков не обращались.
Сама Ксения Собчак объяснила, что во время поездки общалась по работе в зуме и даже имеет запись этого общения. А насчет езды, то это "было конкретное личное решение водителя, это правда".
Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял,
– заявила Собчак.
Она также объяснила, что уехала с места аварии на другой машине и добавила: "Но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди".
Водитель Mercedes уже признал вину
Российское издание "РГ", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края, сообщило – водитель Mercedes уже признал вину. Известно, что мужчина 1981 года рождения. Издание Kub Mash написало, что водителя, который отвозил Ксению Собчак и людей из ее команды в международный аэропорт Сочи, зовут Олег Цой.
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Умерла – 35-летняя преподавательница на курсах медитации Екатерина Тарасова
Издание SHOT сообщило, что погибшая – 35-летняя Екатерина Тарасова, которая вела курсы по растяжке и медитации. Она много путешествовала.
Также впоследствии издание опровергло информацию о гибели второй пассажирки, взамен сообщило, – она находится в тяжелом состоянии в больнице.
Коротко о смертельной аварии с участием Ксении Собчак
- Вечером 9 октября в Сочи автомобиль, в котором ехала известная российская телеведущая Ксения Собчак попал в ДТП.
- Предварительно известно, что лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Mercedes и Volkswagen.
- Ведущая в момент ДТП находилась в салоне Mercedes. Одна пассажирка из Volkswagen погибла на месте, еще двое доставлены в больницу. Некоторые СМИ писали, что вероятно еще один человек погиб в больнице, однако впоследствии опровергли эту информацию.
- Сама Собчак написала, что в ужасе и шокирована "погибли люди, будем связываться с родными".