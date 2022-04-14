В домах и на дорогах: спасатели показали нашпигованную минами Киевщину

Убегая с Киевщины российские оккупанты оставили после себя много опасных "сюрпризов". Пиротехники показали, как очищают Киевскую область от снарядов и мин.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сняли видео, на котором показали, как пиротехники разминируют территорию от опасных боеприпасов. Отмечается, что к работам привлекли 20 пиротехнических расчетов ГСЧС в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах.

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Даже в частных усадьбах

"Снаряды и мины обнаруживают во дворах частных жилых домов, вдоль дорог, на открытых участках и объектах инфраструктуры. Только за сутки саперы уничтожили около 500 боеприпасов", – заявили в ведомстве.

В ГСЧС показали нашпигованную минами Киевщину: смотрите видео