Минск хотел показать, что готов к переговорам, – Лукашук о домашнем аресте Протасевича

Журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу отправили под домашний арест. Логика белорусских властей в принятии этого решения однозначно есть.

В то же время это было очень неожиданно. Об этом сообщил в эфире редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук.

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По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко работает сразу на 2 фронта: на международное сообщество и на общество внутри государства.

Логика у официального Минска здесь есть. Прежде всего на внешнюю аудиторию показать европейским политикам, мол, мы готовы к переговорам, мы готовы к смягчению,

– отметил Лукашук.

Он подчеркнул, что такое решение вероятно означает, что Лукашенко готов к смягчению диалога. В Минске надеются, что санкции, которые ввели против Беларуси, как-то уменьшат.

Лукашенко работает на ситуацию внутри Беларуси

Также Лукашенко, как заметил журналист, работает и на внутреннее общество. В частности на тех граждан, которые являются противниками режима самоназванного президента.

Домашний арест Протасевича и Сапеги – это месседж всем оппонентам режима, что якобы основатель NEXTA изменил позицию. Мол, подумайте и вы, ваши протесты – бесполезны, вы просто не понимаете, что вами манипулируют.

! Журналисту Роману Протасевичу и его девушке Софии Сапеге изменили меру пресечения , они оказались под домашним арестом. Еще в конце мая в Минске задержали самолет, чтобы их задержать . Активиста обвиняют в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику.

"Недовольство действиями власти, как это ни странно, вызвало у так называемых "ябатьков". Это порвало их сознание. Они не понимают. Ведь казалось, поймали одного из самых главных врагов режима и сейчас демонстративно его надо наказать", – отметил Лукашук.

Теперь, как он заметил, ничего не остается, кроме того, как воспринимать ситуацию, какой она есть. "А чем все это закончится – увидим", – он добавил.

Лукашук прокомментировал домашний арест Протасевича и Сапеги: смотрите видео