В доме на Николаевщине, где взорвался газ, нашли тело женщины
27 ноября 2021 , 13:30Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Мощный взрыв произошел в 5-этажном доме в Новой Одессе, что на Николаевщине. В одной из квартир спасатели нашли тело без сознания женщины.
Тело женщины изъяли в ходе демонтажа разрушенных элементов дома. Его обнаружили в квартире на 4 этаже многоэтажки.
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Продолжаются спасательные работы
В ГСЧС уточнили, что жуткий инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. По состоянию на 13:00 спасатели все еще осуществляют аварийно-спасательные работы. Они демонтируют поврежденные конструкции дома и продолжают искать потерпевших.
Последствия разрушительного взрыва в Новой Одессе / Фото ГСЧС и Нацполиции
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