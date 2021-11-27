В доме на Николаевщине, где взорвался газ, нашли тело женщины

27 ноября 2021 , 13:30
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Источник:

ГСЧС

Мощный взрыв произошел в 5-этажном доме в Новой Одессе, что на Николаевщине. В одной из квартир спасатели нашли тело без сознания женщины.

Тело женщины изъяли в ходе демонтажа разрушенных элементов дома. Его обнаружили в квартире на 4 этаже многоэтажки.

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Продолжаются спасательные работы

В ГСЧС уточнили, что жуткий инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. По состоянию на 13:00 спасатели все еще осуществляют аварийно-спасательные работы. Они демонтируют поврежденные конструкции дома и продолжают искать потерпевших.

Последствия разрушительного взрыва в Новой Одессе / Фото ГСЧС и Нацполиции

 

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Автор: Ірина Буртик