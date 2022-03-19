На доме в Праге появился мурал в поддержку Украины в ее борьбе против России. Изображение имеет несколько трактовок и каждый найдет в нем что-то свое.

Фото стенописи опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, чтобы напомнить, что вместе с нами – весь мир.

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Как выглядит мурал

Маленькая девочка, прячет под флагом Украины американского Микки Мауса, чешского Крота, французского Обеликса, немецкую пчелку Маю, польских Болека и Лелека, пса Битцера из британской сказки "Барашек Шон".



На доме в Праге появился мурал с маленькой украинкой, которая защищает сказочных персонажей / Фото Оперативный ВСУ



На доме в Праге появился мурал с маленькой украинкой, которая защищает сказочных персонажей / Фото Znaj.ua

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