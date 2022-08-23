В Киеве попрощались с новозеландцем Домиником Абеленом, погибшим в боях за Украину

Во вторник, 11 марта, в Киеве состоялась церемония прощания с Домиником Абеленом – воином Международного легиона ГУР МО Украины с позывным "Толкиен". 28-летний боец был гражданином Новой Зеландии, представителем коренного народа маори.

Он был ранен и погиб в районе Угледара 23 августа 2022 года, когда уничтожал россиян в ближних боях и обеспечивал своим собратьям огневое прикрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно о защитнике

Доминик Абелен родом из города Нельсон, где рос в семье с 5 братьями и сестрами. Для своих племянников парень был заботливым дядей. Воин любил путешествия, поэтому посетил более 60 стран.



"Толкиен" – профессиональный военный, капрал Королевского новозеландского пехотного полка, имевший опыт боевых действий во время войны в Ираке. В ряды украинского Легиона он присоединился в 2022 году, когда прибыл на призыв защитить ценности свободы на войне с Россией, сообщают в ГУР.

Сначала Доминик был инструктором, а с лета служил пулеметчиком в боевом подразделении. Награжден знаком отличия ГУР "Украина – превыше всего" и медалью "За боевые заслуги" посмертно.

Как состоялось прощание

Тело "Толкиена" вернули в Украину только сейчас, после чего бойца почтили с надлежащими воинскими почестями. В его честь побратимы исполнили традиционный маорийский ритуальный танец воинов "Гака".

Прощание с погибшим новозеландцем: смотрите видео ГУР

Вечная слава Доминику Абелену, павшему за свободу и человеческое достоинство в бою с российским злом! Украинская нация всегда будет помнить чин гордого сына народа маори – настоящего воина, мужчины, героя Украины и Новой Зеландии,

– написали в ГУР.

К слову, в бою на востоке Украины также погиб Кейн Те Тай – ветеран вооруженных сил Новой Зеландии. Он противостоял агрессору на фронте почти год.