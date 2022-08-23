В Киеве попрощались с новозеландцем Домиником Абеленом, погибшим в боях за Украину
- В Киеве состоялась церемония прощания с Домиником Абеленом, воином Международного легиона ГУР МО Украины, который погиб 23 августа 2022 года под Угледаром.
- "Толкиен" – гражданин Новой Зеландии, был профессиональным военным и капралом Королевского пехотного полка.
- На церемонии чествования его памяти исполнили маорийский ритуальный танец воинов "Гака".
Во вторник, 11 марта, в Киеве состоялась церемония прощания с Домиником Абеленом – воином Международного легиона ГУР МО Украины с позывным "Толкиен". 28-летний боец был гражданином Новой Зеландии, представителем коренного народа маори.
Он был ранен и погиб в районе Угледара 23 августа 2022 года, когда уничтожал россиян в ближних боях и обеспечивал своим собратьям огневое прикрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.
Смотрите также В оккупированном Крыму отошла в вечность сестра Мустафы Джемилева
Что известно о защитнике
Доминик Абелен родом из города Нельсон, где рос в семье с 5 братьями и сестрами. Для своих племянников парень был заботливым дядей. Воин любил путешествия, поэтому посетил более 60 стран.
"Толкиен" – профессиональный военный, капрал Королевского новозеландского пехотного полка, имевший опыт боевых действий во время войны в Ираке. В ряды украинского Легиона он присоединился в 2022 году, когда прибыл на призыв защитить ценности свободы на войне с Россией, сообщают в ГУР.
Сначала Доминик был инструктором, а с лета служил пулеметчиком в боевом подразделении. Награжден знаком отличия ГУР "Украина – превыше всего" и медалью "За боевые заслуги" посмертно.
Как состоялось прощание
Тело "Толкиена" вернули в Украину только сейчас, после чего бойца почтили с надлежащими воинскими почестями. В его честь побратимы исполнили традиционный маорийский ритуальный танец воинов "Гака".
Прощание с погибшим новозеландцем: смотрите видео ГУР
Вечная слава Доминику Абелену, павшему за свободу и человеческое достоинство в бою с российским злом! Украинская нация всегда будет помнить чин гордого сына народа маори – настоящего воина, мужчины, героя Украины и Новой Зеландии,
– написали в ГУР.
К слову, в бою на востоке Украины также погиб Кейн Те Тай – ветеран вооруженных сил Новой Зеландии. Он противостоял агрессору на фронте почти год.