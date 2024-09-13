"Поздно рассказала": в Сухопутных войсках отреагировали на заявление медика о домогательствах

Ранее боевой медик заявляла о домогательствах со стороны коллеги. В Сухопутных войсках отреагировали на это.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева не оставила инцидент без внимания. По ее словам, случай действительно "имеет признаки сексуального домогательства", однако ее интересует, почему военная рассказала о нем не сразу.

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За это предусмотрена административная ответственность

Григорьеву удивила дата звонка военной, ведь домогательство произошло еще 6 июня.

Она также объяснила, что за сексуальные домогательства в армии предусмотрена административная ответственность. Однако пока в Украине нет ни одного судебного иска, который был доведен до конца. Соответственно по этому факту никого не наказали.

Я видела это видео, которое Оксана снимала скрыто, и там есть признаки сексуального домогательства. Мужчина открыто сказал: "Должен быть секс". И это тянет на административное наказание,

– добавила советник.

В то же время, по ее словам, количество сообщений о домогательствах в армии, поступивших на горячую линию Сухопутных войск Минобороны настолько незначительно, что их можно сосчитать на пальцах одной руки.