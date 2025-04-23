Теперь проигрывает суды: политолог объяснил, как Трамп нарушил американские традиции

Президент США Дональд Трамп делает много хаотичных решений и заявлений. В конце концов они буквально ни к чему не приводят.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что логику Трампа иногда сложно понимать. Кажется, что он иногда буквально идет на импульсивные решения и уничтожает американские традиции.

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К чему это может привести

Как отметил Джигун, так кажется, что Трамп во второй раз пришел к власти, чтобы разрушить международную систему права и различные международные институты. Но сделать это не так просто. Даже внутри Соединенных Штатов. Трамп уже там проигрывает суды.

Яркий пример – "Голос Америки" и "Радио Свобода". Сотрудники уже выигрывают там суды и будут возвращаться к работе. Это только начало такого пути. Каким бы сильным ни был политик – он не может разрушить систему,

– отметил Джигун.

То же касается и Европы. Сначала Трамп думал, что сможет диктовать условия ЕС и заставит их играть вторым номером в торговле и политическом взаимодействии. Европейцы же, конечно, не подчиняются Трампу. К примеру, они не собираются признавать Крым российским. Такие вещи влияют на политический потенциал и статус Трампа.

Со временем он может превратиться в изолированную политическую фигуру, которая делает болезненные заявления, не связанные с жизнью. Мы привыкли, что в высоких кабинетах на Западе идут разные хитросплетения. Но часто это поверхностные решения без понимания даже двух дальнейших шагов вперед. Трамп ярко это демонстрирует,

– заметил Джигун.

Трудно понять, почему Штаты предоставили именно такое мирное предложение Украине и России; почему Трамп хочет завершить войну именно за 100 дней; почему не борется с "осью зла", а, наоборот, хочет с ней подружиться.

Должны взглянуть на предыдущий президентский срок Трампа. К чему он привел? С Китаем не договорился. С КНДР не договорился. Экономика сильно не выросла. Часто его инициативы завершились без всякого результата. Считаю, что Трамп "піймає облизень", а не станет лидером, которым сможет объединить мир против угрозы третьей мировой войны,

– подчеркнул Джигун.

Напомним, недавно, по данным СМИ, Трамп предоставил свое "последнее предложение" по завершению войны, где есть много неприемлемых для Украины пунктов. Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах, если не удастся достичь положительного результата.