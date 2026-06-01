Особое место для диктатора: Дональд Трамп до сих пор хранит в кабинете фотографию Путина

Американский лидер на днях провел экскурсию по Белому дому. Там Дональд Трамп продолжает хранить свою фотографию с российским диктатором Владимиром Путиным.

Именно эта деталь привлекла особое внимание к сюжету Fox News, опубликованного 30 мая.

Как Трамп бережет фото Путина?

Журналисты показали интерьер Пальмовой комнаты в Белом доме, где Дональд Трамп разместил фотографии, связанные со своей президентской деятельностью.

Trump has a special place for Putin in the White House



Fox News showed the interior of the White House’s Palm Room, where Donald Trump keeps photographs associated with his presidency.



Notably, among the many pictures on display, only one shows Trump with another person —… pic.twitter.com/KDa6Nq4SEc — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

На видео можно разглядеть, что среди многочисленных снимков, представленных в этом помещении, только одна фотография изображает Трампа вместе с другим человеком. Речь идет именно о главе Кремля. На фотографии Владимир Путин позирует рядом с Дональдом Трампом на Аляске во время встречи в августе 2025 года.

Эта фотография является единственным совместным фото с другим мировым лидером в этой части резиденции. При этом все другие фотографии, которые демонстрируются в зале, показывают главу Белого дома исключительно самостоятельно.



Фотография Путина до сих пор висит в Белом доме (ее можно заметить на заднем фоне справа) / Скриншот

Напомним. Эту фотографию повесили еще в январе, именно тогда она впервые "наделала шума" в медиа. Ранее же Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин якобы опасается Соединенных Штатов, но не испытывает страха перед Европой.