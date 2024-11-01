Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обнародованное Такером Карлсоном интервью. Главные заявления Трампа Карлсону, его обвинения Харрис и комментарий о приверженности к Путину – читайте в материале.

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Что заявил Трамп в интервью

Во время интервью Дональд Трамп опроверг информацию о своей приверженности к российскому диктатору Владимиру Путину. В качестве аргумента он привел то, что это якобы он уничтожил "Северный поток-2".

Они любят говорить, что я друг России, что работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самая большая работа России, которая у нее когда-то была – это Северный поток-2, крупнейший в мире газопровод из России в Германию. Я убил его и никто этого не сделал, кроме меня,

– заявил республиканец.

Он говорит, что его связь с Россией якобы придумали демократы накануне выборов в 2016 году, чтобы дать возможность победить Клинтон.

В то же время, по его мнению, есть те, кто "стремится уничтожить США, но это не Россия и не Китай". Однако он признает угрозу из-за сближения Москвы и Пекина. Поэтому, по его словам, в случае победы он "разъединит их союз".

Кандидат в президенты США в очередной раз начал говорить о “низких умственных способностях” своей оппонентки Камалы Харрис. Он назвал ее и действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена врагами народа.

"У нее очень низкий IQ. Она тупая, как скала, и у вас не может быть такого (президента – 24 Канал), у вас (американцев – 24 Канал) такого не должно быть", – сказал Дональд Трамп в разговоре с Карлсоном.

Также, как говорит республиканец, если он снова займет пост президента США, то назначит в Белый дом Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего. Никаких должностей он не назвал, однако отметил, что они будут "влиятельными".

К слову, уже давно Такер Карлсон является ярым сторонником Дональда Трампа. Он выступает за резкое сокращение нелегальной миграции в США, за неукоснительное соблюдение права владения оружием. Горе-журналист славится своей резкой критикой Джо Байдена, высказываниями против феминизма и ЛГБТКИА+.