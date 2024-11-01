Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оприлюднене Такером Карлсоном інтерв'ю. Головні заяви Трампа Карлсону, його звинувачення Гарріс та коментар щодо прихильності до Путіна – читайте у матеріалі.

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Що заявив Трамп в інтерв'ю

Під час інтерв'ю Дональд Трамп спростував інформацію про свою прихильність до російського диктатора до Владіміра Путіна. Як аргумент він навів те, що це нібито він знищив "Північний потік-2".

Вони люблять говорити, що я друг Росії, що працював на Росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі. Найбільша робота Росії, яка в неї колись була – це Північний потік-2, найбільший у світі газопровід із Росії до Німеччини. Я вбив його і ніхто цього не зробив, окрім мене,

– заявив республіканець.

Він каже, що його зв'язок з Росією нібито вигадали демократи напередодні виборів у 2016 році, аби дати змогу перемогти Клінтон.

Водночас, на його думку, є ті, хто "прагне знищити США, але це не Росія і не Китай". Однак він визнає загрозу через зближення Москви та Пекіну. Тож, за його словами, у разі перемоги він "роз'єднає їхній союз".

Кандидат у президенти США вкотре почав говорити про “низькі розумові здібності” своєї опонентки Камали Гарріс. Він назвав її та чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена ворогами народу.

"У неї дуже низький IQ. Вона тупа, як скеля, і у вас не може бути такого (президента – 24 Канал), у вас (американців – 24 Канал) такого не повинно бути", – сказав Дональд Трамп у розмові з Карлсоном.

Також, як каже республіканець, якщо він знову обійме пост президента США, то призначить в Білий дім Ілона Маска і Роберта Кеннеді-молодшого. Жодних посад він не назвав, однак зазначив, що вони будуть "впливовими".

До слова, вже давно Такер Карлсон є затятим прихильником Дональда Трампа. Він виступає за різке скорочення нелегальної міграції в США, за неухильне дотримання права володіння зброєю. Горе-журналіст славиться своєю різкою критикою Джо Байдена, висловлюваннями проти фемінізму і ЛГБТКІА+.