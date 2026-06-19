Трамп неожиданно изменил риторику в отношении России: политтехнолог отметил интересный момент

Дональд Трамп во время саммита G7 изменил свою риторику в отношении России и поддержал идею усиления давления на страну-агрессора с целью прекращения войны. Даже если бы американский президент и не хотел дистанцироваться от российско-украинской войны, ему это не удалось.

Об этом "24 Каналу" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что уже сейчас формируется новое информационное поле и новая атмосфера вокруг Трампа. В частности, на это влияют украинские удары по НПЗ противника, доказывающие, кто именно владеет инициативой в войне.

Смотрите также : Несмотря на то, что он безумец, – Зеленский готов к возобновлению мирных переговоров с Путиным

Трамп изменил риторику в отношении России

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований обратил внимание на интересный момент – во время саммита G7 Трамп заявил, что Россия должна подписать мирное соглашение, ведь теряет очень много военных на фронте. Год назад американский президент говорил то же самое, но об Украине.

То есть сейчас Трамп начинает понимать, что Украина занимает выгодную позицию. А мы уже неоднократно видели, что он любит присоединяться к победителям,

– подчеркнул он.

Леонов напомнил, что во время саммита G7 в прошлом году США не позволили усилить давление на Россию путем введения дополнительных санкций в отношении российского теневого флота, снизить ценовой потолок для российской нефти и даже принять решение об усилении помощи Украине. В этом году все эти решения были приняты. Более того, в этом году было официально отмечено, что главным направлением помощи Украине является укрепление ПВО и дальнобойности.

Это важный момент, ведь Трамп приехал не просто говорить об Украине или Ормузском проливе. Он приехал с готовностью к обмену. То есть Европа присоединяется к обеспечению свободного прохода через Ормузский пролив, а в ответ Трамп обещает оказать давление на Россию. Будем надеяться, что это произойдет,

– отметил он.

Леонов указал на интересный момент в риторике Трампа: смотрите видео

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований добавил, что сейчас действия Украины производят впечатление на всю администрацию США в целом. Даже заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который ранее скептически относился к Украине, недавно заявил, что нашей стране удалось удержать линию фронта и укрепить позиции.

Интересно, что об изменении риторики Трампа также отмечают и в Европе. Недавно президент Франции Макрон рассказал, что в начале 2025 года Трамп считал, что Украина проиграет, и дела в Овальном кабинете с президентом Зеленским шли плохо. Зато сейчас президент США осознал, что украинцы — инновационные люди, которые доказали свою способность и авторитет.

Напомним, что Зеленский также официально заявил, что Трамп очень чётко высказывается в пользу усиления давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне.