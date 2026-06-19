Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зазначивши, що вже зараз формується нове інформаційне поле та нова атмосфера навколо Трампа. Зокрема, на це впливають українські удари по НПЗ ворога, доводячи, хто саме має ініціативу у війні.

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Трамп змінив риторику щодо Росії

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень звернув увагу на цікавий момент – під час G7 Трамп заявив, що Росія повинна підписати мирну угоду, адже втрачає дуже багато військових на фронті. Рік тому американський президент говорив те саме, але про Україну.

Тобто зараз Трамп починає розуміти, що Україна займає виграшну позицію. А ми вже неодноразово бачили, що він любить приєднуватись до переможців,

– наголосив він.

Леонов пригадав, що під час саміту G7 минулого року США не дозволили посилити тиск на Росію через додаткові санкції на російський тіньовий флот, понизити цінову межу для російської нафти та навіть ухвалити рішення щодо посилення допомоги Україні. Цього року всі ці рішення ухвалили. Ба більше, цього року було зазначено офіційно, що головним напрямком допомоги України є посилення ППО та далекобійності.

Це важливий момент, адже Трамп приїхав не просто говорити про Україну чи Ормузьку протоку. Він приїхав з готовністю обміну. Тобто Європа приєднується до забезпечення вільного проходу Ормузькою протокою, натомість Трамп обіцяє тиск на Росію. Будемо сподіватись, що це станеться,

– зазначив він.

Леонов вказав на цікавий момент у риториці Трампа: дивіться відео

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень додав, що зараз діями України вражені загалом у всій адміністрації США. Навіть заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі, який раніше був скептиком щодо України, нещодавно сказав, що нашій країні вдалось утримати лінію фронту та покращити позиції.

Цікаво, що про зміну риторики Трампа також вказують і у Європі. Нещодавно президент Франції Макрон розповів, що на початку 2025 року Трамп думав, що Україна програє, і справи в Овальному кабінеті з президентом Зеленським йшли погано. Натомість зараз президент США усвідомив, що українці – інноваційні люди, які довели свою спроможність та авторитет.

Нагадаймо, що Зеленський також офіційно заявив, що Трамп дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну.