Такие политические манипуляции Трампа – уже привычный ход эксцентричного экс-президента США. Эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс рассказал 24 Каналу, что действия Трампа всегда влекут за собой важные последствия.

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Влияние Трампа на республиканцев огромное

После интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону заявления Дональда Трампа начали отличаться от того, что он говорил раньше. В частности, экс-президент США заявил, что сможет сделать для Украины больше чем Джо Байден, если снова придет к власти.

Изменения могут быть внутреннего характера, которые иногда не прослеживаются в риторике. Риторика – это уже последствия того, что происходит за кулисами, в этих непубличных переговорах между республиканцами и демократами. От того, как Трамп определяет приоритеты – зависит очень многое в Республиканской партии,

– отметил Богдан Ференц.

Даже те, кто не особо поддерживал Дональда Трампа после его участия в праймериз, понимают, что его поддержка может только возрасти. Поэтому противники Трампа в Республиканской партии сейчас не делают резких шагов.

"Происходит определенная партийная линия, которую не все хотят пересекать. Трамп до выборов и после выборов – это могут быть два разных Трампа. Не скажу, что он кардинально изменится, он унаследует определенные элементы из своего образа, когда он был президентом впервые", – заметил эксперт-международник.

В частности, в столицах европейских государств, которые являются членами НАТО, ожидают возможные изменения в уровне трансатлантического сотрудничества.

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