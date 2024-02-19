Такі політичні маніпуляції Трампа – вже звичний хід ексцентричного експрезидента США. Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс розповів 24 Каналу, що дії Трампа завжди тягнуть за собою важливі наслідки.

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Вплив Трампа на республіканців величезний

Після інтерв'ю Владіміра Путіна журналісту Такеру Карлсону заяви Дональда Трампа почали відрізнятися від того, що він говорив раніше. Зокрема, експрезидент США заявив, що зможе зробити для України більше ніж Джо Байден, якщо знову прийде до влади.

Зміни можуть бути внутрішнього характеру, які іноді не прослідковуються в риториці. Риторика – це вже наслідки того, що відбувається за лаштунками, у цих непублічних перемовинах між республіканцями та демократами. Від того, як Трамп визначає пріоритети – залежить дуже багато в Республіканській партії,

– наголосив Богдан Ференц.

Навіть ті, хто не особливо підтримував Дональда Трампа після його участі у праймеріз, розуміють, що його підтримка може лише зрости. А тому противники Трампа у Республіканській партії зараз не роблять різких кроків.

"Відбувається певна партійна лінія, яку не всі хочуть перетинати. Трамп до виборів та після виборів – це можуть бути два різні Трампи. Не скажу, що він кардинально зміниться, він успадкує певні елементи зі свого образу, коли він був президентом вперше", – зауважив експерт-міжнародник.

Зокрема, у столицях європейських держав, які є членами НАТО, очікують можливі зміни у рівні трансатлантичної співпраці.

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