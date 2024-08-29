Имеет преимущество над Харрис: как одиозная риторика Трампа влияет на приверженность избирателей

Задача кандидата в президенты США Дональда Трампа – жонглировать любыми тезисами, которые помогают увеличить его шансы на победу в выборах. Если для того, чтобы получить дополнительные голоса, нужно говорить об апокалиптических сценариях, ядерной угрозе или других проблемах, он будет делать это.

Его политтехнологи видят, что в этих вещах есть потенциал для роста и возможности склонить на свою сторону людей, которые до сих пор колеблются. Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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Какое преимущество имеет Трамп над Харрис

Политолог объяснил, что для избирателя Республиканской партии, особенно радикального, апокалиптические сценарии кажутся благоприятными, чтобы еще сильнее усиливать мнение о безоговорочном лидерстве Дональда Трампа, который якобы может исправить ситуацию к лучшему.

В то же время для Украины одиозные заявления политика являются не очень приятными и полезными. Они заставляют американское общество задуматься, например, о логике атаки на Курскую область и создание буферной зоны по вопросам поддержки нашего государства в будущем. Хотя понятно, что есть сугубо практические результаты от подобных действий со стороны Вооруженных Сил Украины.

Поэтому Трамп понимает, что его ключевая оппонентка Камала Харрис имеет несколько более сложную ситуацию в контексте международной политики. Она не так много об этом говорит и имеет шлейф со стороны своего босса – действующего президента США Джо Байдена, который, по мнению республиканского крыла, был не слишком успешен на международном направлении. Поэтому Харрис осторожнее относится к любым заявлениям.

В этом есть определенное преимущество Трампа. Он открыт. Говорит иногда взаимоопровержимые вещи, но они срабатывают как альтернативные факты. И это то, что помогает ему держаться на плаву в избирательной кампании,

– отметил Максим Джигун.