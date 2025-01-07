Сын Дональда Трампа посетил Гренландию на фоне разговоров о её возможной покупке США

Дональд Трамп-младший, старший сын переизбранного президента США, 7 января прибыл в столицу Гренландии Нуука. Этот визит носит частный характер и продлится несколько часов.

Местные власти заявили, что не планируют с ним встречаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Зачем сын Трампа наведался в Гренландию

Дональд Трамп-младший, старший сын переизбранного президента США, 7 января прибыл в столицу Гренландии – Нуука. По данным агентства AP, этот визит носит частный характер и продлится всего несколько часов. Местные власти заявили, что не будут встречаться с ним.

Несмотря на это, эксперты считают, что поездка имеет политический подтекст. Дональд Трамп-старший ещё во время своего первого президентского срока высказывал идею о приобретении Гренландии. В конце декабря, уже после переизбрания, он снова заявил, что США должны рассмотреть возможность покупки острова.

Гренландия – невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей нации. Мы будем защищать его и лелеять его от очень порочного внешнего мира. СДЕЛАЙТЕ ГРЕНЛАНДИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ!

– писал Трамп в соцсетях.

Видео полета над Гренландией от Дональда Трампа-младшего

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своей новогодней речи отметил стремление к независимости от Дании, но исключил возможность присоединения к Соединенным Штатам. Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен в тот же день заверила, что Гренландия сама определяет своё будущее.

Напомним, Дания вооружает и оснащает Гренландию на миллиарды долларов США, а также в перспективе разместит там свои истребители F-35. Это решение приняли на фоне заявлений Трампа о "абсолютной необходимости" для США владеть островом.