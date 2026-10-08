Трамп может уволить советников из-за их вероятной работы на пророссийское правительство на Балканах, – СМИ

В предвыборном штабе Трампа назревает серьезный кадровый скандал. Двух главных политических консультантов планируют уволить из-за их несогласованного визита в балканские страны.

Как сообщают Financial Times и CNN, инициатором резких изменений выступает сам Дональд Трамп.

Что произошло в штабе Трампа

Главным поводом для недовольства политтехнологами стала их недавняя поездка на Балканы и вероятная работа на пророссийское правительство на Балканах.

Журналисты подчеркивают, что Трамп рассматривает возможность прекращения сотрудничества с этими специалистами. Увольнение может произойти менее чем за 30 дней до промежуточных выборов 3 ноября.

Речь идет о двух приближенных к Трампу консультантах – Джеймсе Блэре и Крисе ЛаСивите.

Трамп написал в Truth Social, что оба работают на него "исключительно в качестве внешних консультантов" и что у них есть "многочисленные клиенты".

Кадровые перестановки являются довольно привычной практикой для стиля управления Трампа. Однако потенциальное увольнение советников в разгар политической гонки свидетельствует о серьезных разногласиях относительно стратегии ведения кампании и внешнеполитических контактов.

Им разрешено выполнять работу для других, как и всем консультантам в Вашингтоне, округ Колумбия. Я понятия не имею, на кого еще они работают, но если будет выявлен конфликт интересов, я немедленно их уволю,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, что в The New York Times сообщили, что Блэр, который в настоящее время возглавляет так называемый Super PAC (Суперкомитет политической деятельности) MAGA Inc, и ЛаСивита, курировавший предвыборную кампанию Трампа в 2024 году, на прошлой неделе ездили на Балканы для работы в интересах пророссийского правительства.

По данным издания, накануне местных выборов 4 октября советники Трампа посетили Республику Сербскую – автономное образование в составе Боснии и Герцеговины. Они отправились туда на фоне серьезных трудностей, которые, согласно результатам опросов, постигли республиканцев накануне промежуточных выборов в самих Штатах.

По информации NYT, Блэр и ЛаСивита получили "сотни тысяч долларов каждый" через вашингтонскую юридическую фирму, которую правительство Республики Сербской наняло для предоставления консультаций по вопросам голосования.

На выборах в Республике Сербской победили кандидаты, связанные с пророссийским экс-президентом Милорадом Додиком.

К слову, в самой Боснии и Герцеговине большинство партий-лидеров на выборах занимают четкую прозападную и проукраинскую позицию.