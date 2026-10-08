Як повідомляють Financial Times та CNN. Ініціатором різких змін виступає сам Дональд Трамп.

Що сталося у штабі Трампа

Головною претензією до політтехнологів стала їхня нещодавня поїздка на Балкани та ймовірна робота на проросійський уряд на Балканах.

Журналісти підкреслюють, що Трамп розглядає можливість термінації співпраці з цими фахівцями. Звільнення може відбутися менш ніж за 30 днів до проміжних виборів 3 листопада.

Йдеться про двох наближених до Трампа консультантів – Джеймса Блера і Кріса ЛаСівіту.

Трамп написав у Truth Social, що обидва працюють на нього "виключно як зовнішні консультанти" і що вони мають "численних клієнтів".

Кадрові перестановки є досить звичною практикою для стилю управління Трампа. Проте потенційне звільнення радників у розпал політичної гонки свідчить про серйозні розбіжності щодо стратегії ведення кампанії та зовнішньополітичних контактів.

Їм дозволено виконувати роботу для інших, як і всім консультантам у Вашингтоні, округ Колумбія. Я не маю жодного уявлення, для кого ще вони працюють, але якщо буде виявлено конфлікт інтересів, я негайно їх звільню,

— наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що у The New York Times заявили, що Блер, який наразі керує так званим Super PAC (Суперкомітетом політичної діяльності) MAGA Inc, і ЛаСівіта, який опікувався передвиборчою кампанією Трампа у 2024 році, минулого тижня їздили на Балкани для роботи на користь проросійського уряду.

За даними видання, напередодні місцевих виборів 4 жовтня радники Трампа відвідали Республіку Сербську – автономне утворення у складі Боснії і Герцеговини. Вони поїхали на тлі серйозних труднощів, які, згідно з результатами опитувань, спіткали республіканців напередодні проміжних виборів у самих Штатах.

За інформацією NYT, Блер і ЛаСівіта отримали "сотні тисяч доларів кожен" через вашингтонську юридичну фірму, яку уряд Республіки Сербської найняв для надання консультацій з питань голосування.

На виборах у Республіці Сербській перемогли кандидати, пов'язані з проросійським експрезидентом Милорадом Додіком.

До слова, у самій Боснії і Герцеговині більшість партій-лідерів у виборах мають чітку прозахідну та проукраїнську позицію.