Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не исключил присутствия Владимира Зеленского на его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Однако отметил, что не приглашал украинского главу государства.

Во время выступления в городе Палм-Бич штата Флорида 16 декабря Трамп сказал, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, передает 24 Канал.

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Почему Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Дональд Трамп сказал, что пока не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. Однако хочет, чтобы украинский лидер присутствовал на мероприятии.

Но если он захочет прийти, я бы хотел, чтобы он пришел. Я имею в виду, что не приглашал его в Париже,

– говорит Трамп.

Заметим, что на инаугурации президентов США нечасто присутствуют лидеры иностранных государств. В то же время решение о том, кого приглашать принимает именно команда будущего президента.

Стоит отметить, что российские пропагандистские СМИ рассказывают о том, что Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию. Однако они решили проигнорировать слова новоизбранного президента США относительно того, что он готов принять украинского главу государства в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп пригласил на свою инаугурацию президента Китая Си Цзиньпина. Китайская сторона предоставила ответ и заявила, что на церемонию приедет делегация высокопоставленных китайских чиновников, но без главы КНР.