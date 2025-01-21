Дональд Трамп может завершить правление Путина, – Time

В свой первый день на посту Дональд Трамп заявил, что способен заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он считает, что с помощью жестких санкций и правильного экономического давления можно окончательно уничтожить экономику России, которая уже оказалась на грани краха.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Time. Трамп заявил, что его администрация способна прекратить российско-украинскую войну, если отказаться от "мягкого, непоследовательного экономического давления администрации Байдена".

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Как Трамп планирует остановить войну

Выступая во время пресс-конференции в Овальном кабинете, Трамп высказал свои взгляды на вторжение Путина в Украину.

Я думаю, что Зеленский хочет мирного соглашения, но я не знаю, что Путин хочет соглашение. Я думаю, что Россия будет в реальных проблемах. Я думаю, что Путин уничтожает Россию,

– сказал он.

Экономический крах России

Российская экономика находится в сложном положении. Страна потеряла значительную часть экспорта природного газа, поскольку Европа отказалась от зависимости от российского топлива.

Россия находится в настоящей беде, поскольку ее экономика взрывается, а Путин уничтожает Россию. И еще важнее то, что возвращение Трампа может сдвинуть российскую экономику со скалы,

– указано в экономическом анализе.

Трамп напомнил об успехе своих санкций против Ирана, которые "отрезали способность финансировать прокси-терроризм ХАМАСа, Хезболлы и хуситов". Он считает, что применение подобной стратегии в отношении России позволит достичь желаемого результата уже к Пасхе.

Санкции как инструмент давления

По словам Трампа, Россия не сможет компенсировать потерю доходов от экспорта нефти, если цены упадут ниже уровня безубыточности.

Безубыточность бурения российской нефти составляет колоссальные 44 доллара за баррель, что является самым высоким показателем среди всех крупных производителей нефти,

– отмечают эксперты.

Учитывая это, администрация Трампа планирует сократить глобальную зависимость от российской нефти из-за увеличения собственного производства в США на 3 миллиона баррелей в день. Это нанесет серьезный удар по финансированию военной машины Путина, заставив его "умолять об облегчении".

В конце концов, Трамп намерен использовать этот подход, чтобы пробить пропагандистскую броню Путина и завершить его правление.