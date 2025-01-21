Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Time. Трамп заявив, що його адміністрація здатна припинити російсько-українську війну, якщо відмовитися від "м'якого, непослідовного економічного тиску адміністрації Байдена".

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Як Трамп планує зупинити війну

Виступаючи під час пресконференції в Овальному кабінеті, Трамп висловив свої погляди на вторгнення Путіна в Україну.

Я думаю, що Зеленський хоче мирної угоди, але я не знаю, що Путін хоче угоду. Я думаю, що Росія буде в реальних проблемах. Я думаю, що Путін знищує Росію,

– сказав він.

Економічний крах Росії

Російська економіка перебуває у складному становищі. Країна втратила значну частину експорту природного газу, оскільки Європа відмовилася від залежності від російського палива.

Росія перебуває в справжній біді, оскільки її економіка вибухає, а Путін знищує Росію. І ще важливіше те, що повернення Трампа може зрушити російську економіку зі скелі,

– зазначено в економічному аналізі.

Трамп нагадав про успіх своїх санкцій проти Ірану, які "відрізали здатність фінансувати проксі-тероризм ХАМАСу, Хезболли та хуситів". Він вважає, що застосування подібної стратегії щодо Росії дозволить досягти бажаного результату вже до Великодня.

Санкції як інструмент тиску

За словами Трампа, Росія не зможе компенсувати втрату доходів від експорту нафти, якщо ціни впадуть нижче рівня беззбитковості.

Беззбитковість буріння російської нафти становить колосальні 44 долари за барель, що є найвищим показником серед усіх великих виробників нафти,

– зазначають експерти.

З огляду на це, адміністрація Трампа планує скоротити глобальну залежність від російської нафти через збільшення власного виробництва в США на 3 мільйони барелів на день. Це завдасть серйозного удару по фінансуванню військової машини Путіна, змусивши його "благати про полегшення".

Зрештою, Трамп має намір використати цей підхід, щоб пробити пропагандистську броню Путіна та завершити його правління.