Трамп рассматривает возможность возвращения США в ВОЗ

Дональд Трамп заявил, что США могут рассмотреть возможность возвращения в ВОЗ, хотя решение еще не принято. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты финансируют организацию больше, чем Китай, несмотря на меньшую численность населения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Лас-Вегасе, намекнул на возможность возвращения Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения.

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Трамп размышляет о возвращении США в ВОЗ после выхода

Трамп также отмечал то, что Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым спонсором организации, их взносы составляют около 18% от общего бюджета ВОЗ.

Возможно, мы бы подумали о том, чтобы сделать это снова, не знаю. Возможно, мы и сделали бы это. Но им (ВОЗ – ред.) сначала надо очиститься,

– заявил он.

Последний двухлетний бюджет организации на 2024-2025 годы составляет 6,8 миллиарда долларов. Соединенные Штаты должны покинуть ВОЗ 22 января следующего года, через год после подписания Трампом указа о выходе из организации в начале своего второго срока.

Уход США из ВОЗ мог серьезно повлиять на способность организации оперативно реагировать на мировые вспышки инфекционных заболеваний.

ВОЗ уже сообщила, что из-за снижения финансирования, в частности, планирует замораживать набор новых сотрудников и сокращать расходы на командировки. Этот шаг также может лишить Соединенные Штаты доступа к глобальным сетям, которые занимаются разработкой вакцин против гриппа.