Трамп обвинил Зеленского в том, что он "допустил" начало войны

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины якобы допустил начало войны с Россией.

Новое скандальное заявление кандидат в президенты от Республиканской партии сделал в интервью с подкастером Патриком Бет-Дэвидом, сообщили в The Washington Post.

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Дональд Трамп обвинил Зеленского

Дональд Трамп также назвал Зеленского "одним из крупнейших продажников, которых он когда-либо видел" из-за количества помощи, которую Украина получила от США.

Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что я очень сочувствую этим людям. Но он (Зеленский, – 24 Канал) не должен был позволить этой войне начаться. Эта война – проигрышная,

– заявил политик.

Отмечается, что через несколько минут Трамп раскритиковал также президента Джо Байдена, утверждая, что он якобы "подстрекал эту войну". Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что война с Россией "никогда бы не произошла", если бы он был президентом.

Заявление экс-президента США проанализировали также в Politico. Там написали, что Трамп демонстрирует все более дружеские отношения с Путиным из-за войны в Украине. В частности во время своих дебатов с вице-президентом Камалой Харрис в прошлом месяце он утверждал, что война должна закончиться, но дважды не ответил прямо, считает ли он, что Украина должна победить.