Баллов это ему не прибавит, – политолог об отказе Трампа посетить Украину

Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о визите в Украину. Пока такой шаг бывшему главе США не нужен.

Об этом во время разговора с 24 Каналом подчеркнул политолог Андрей Вигиринский. Трамп будет действовать в своих интересах как кандидат на будущие выборы.

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Позиция Трампа

По мнению политолога, Дональд Трамп достаточно взвешенно подошел к этому вопросу. Он не сжег все мосты на будущее. Впрочем, для Украины его визит не сыграл бы важную роль. Трамп не изменил бы свою предвыборную риторику, основанную на критике действующего главы США за чрезмерные расходы.

"На сегодняшний день Трамп официального статуса не имеет. Он не может рассматриваться как субъект публичной политики от которого зависит принятие решения", – подчеркнул Вигиринский.

Пока для Трампа главное быть единственным кандидатом от республиканской партии. А дальше он продолжит работу с теми, кто сомневается кого поддерживать: республиканцев или демократов.

"Сегодня Трамп в избирательной гонке и криминальных процессах. И ему визит в Украину не добавит баллов среди республиканцев. Потому что настроения к поддержке Украины именно среди избирателей республиканцев ниже, чем демократов. Он не пойдет в разрез желаний своих избирателей", – пояснил политолог.

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