Дональд Трамп перепостил заявление Путина о Европе, которая "встанет у ног хозяина"
Президент США Дональд Трамп перепостил слова Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина". В этом заявлении глава Кремля расхваливал американского лидера.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его социальной сети Truth Social.
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Трамп сделал репост цитаты Путина
В своем посте Дональд Трамп разместил фотографию Путина и ссылку на публикацию CNBC – в ней цитируются слова российского президента из интервью пропагандистским СМИ.
Сам президент США это высказывание никак не прокомментировал.
Я вас уверяю: Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок достаточно быстро. Все они будут стоять у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. И все станет на свои места,
– говорится в заявлении Путина.
Глава Кремля убежден, что Европа быстро "окажется у ног хозяина" после того, как президент США ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая.
К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в попытках остановить войну между Россией и Украиной. В то же время он не раскрыл деталей своих контактов с Путиным.