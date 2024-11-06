Победа Трампа может означать, что США прекратят поддержку Украины, – CNN

Республиканец Дональд Трамп станет 47 президентом США. Однако Украине, возможно, вскоре придется приспособиться к резкому сокращению поддержки со стороны Штатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Сокращение помощи Украине после победы Трампа

Издание отмечает, что в ходе своей кампании Трамп и его напарник Джей Ди Вэнс выражали серьезные сомнения относительно дальнейшей приверженности США Киеву.

Кроме того, Трамп сделал заявления, которые свидетельствуют о том, что США могут давить на Украину, чтобы добиться непростого перемирия с Россией.

Трамп неоднократно хвалил Путина и неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского, с которым у него сложная история. В частности, республиканец называл Зеленского "лучшим продавцом в истории" и обещал завершить войну в течение 24 часов после своего избрания.

Об угрозе говорят и в Швеции

В то же время о рисках сокращения помощи для Украины предупредил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он поздравил Трампа с победой на выборах, однако выразил обеспокоенность развитием тревожных тенденций, в частности поляризации в американском обществе.

Другой риск, который существует, – это уменьшение обязательств перед Украиной. Мы принимаем во внимание тот факт, что США сейчас является крупнейшим государством, предоставляющим военную помощь Украине. Мы ценим это, мы благодарны за это, мы не воспринимаем это как должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть наше стремление поддерживать трансатлантические обязательства,

– сказал премьер.

Однако Кристерссон советует не спешить с выводами, отметив, что Европа длительное время готовилась к различным сценариям, разного развития событий, и она хорошо готова к этому.