Трамп идет в президенты США: он подал заявку на выдвижение

Дональд Трамп официально заявил, что будет бороться за пост президента США на выборах 2024 года от Республиканской партии. Соответствующие документы уже поданы.

Такое заявление сделал сам Трамп 15 ноября в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Его помощники отправили в Федеральную избирательную комиссию все необходимые документы.

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Трамп выдвинул себя в президенты

Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером (15 ноября – 24 канал) выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов,

– сказал Трамп.

Политик также пообещал реформировать избирательную систему США в случае победы на выборах в 2024 году.

Официальное избрание кандидата от Республиканской партии состоится летом 2023 года.

Конкурентами Трампа от Республиканской партии могут стать губернатор Флориды Рон ДеСантис и его бывший вице-президент Майк Пенс.

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О желании баллотироваться говорили раньше

Несколько недель назад рассказывали о намерениях как Трампа, так и Байдена баллотироваться на пост президента. Тогда Трамп заявил, что стремится принять участие в гонке, а Байден озвучил намерения продлить каденцию.

Что Трамп говорит об Украине

США является надежным союзником Украины с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, Дональд Трамп призвал "подружиться" с Кремлем из-за ядерного оружия.

Трамп считает, что Путин не решился бы напасть на Украину, будь он и дальше лидером Соединенных Штатов.

Кроме этого, Трамп цинично сказал, что войну можно было предотвратить, если бы Украина согласилась на ультиматумы Кремля.

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