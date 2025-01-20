Крупнейшая в истории США: Трамп анонсировал проведение массовой депортации мигрантов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил тысячам своих сторонников, что введет жесткие ограничения для мигрантов в первый день своего пребывания в должности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что операция такого масштаба, вероятно, займет годы и будет очень дорогой.

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Как Трамп будет осуществлять депортации мигрантов

Во время митинга в Вашингтоне в воскресенье, 19 января, Дональд Трамп пообещал быстро выполнить главное обещание своей президентской кампании.

До завтрашнего заката солнца вторжение в нашу страну прекратится,

– заявил политик на победном митинге "Make America Great Again Victory Rally".

Отмечается, что это событие стало первым крупным выступлением Трампа в Вашингтоне после выступления 6 января 2021 года, который предшествовал штурму Капитолия США разъяренной толпой его сторонников.

Трамп повторил свои намерения начать крупнейшую в истории США депортацию миллионов иммигрантов.

Это крупнейшее политическое движение в истории Америки, и 75 дней назад мы достигли самой большой политической победы, которую когда-либо видела наша страна. Завтра я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждый кризис, с которым сталкивается наша страна,

– подчеркнул избранный президент США.

По данным источников, пограничная безопасность будет занимать важное место в первых исполнительных указах Трампа. Она будет включать классификацию наркокартелей как "иностранных террористических организаций", объявление чрезвычайного положения на границе США и Мексики и восстановление политики "Оставайтесь в Мексике", которая заставляет искателей убежища ждать в Мексике назначения дат суда в США.

К слову, ранее сообщалось, что депортации мигрантов начнутся с Чикаго, в штате Иллинойс. Иммиграционная и таможенная служба США отправит туда от 100 до 200 офицеров для проведения операции.