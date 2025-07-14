Трамп пообещал Украине 17 систем Patriot, однако есть важный момент

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" 17 Patriot могут отправить в Украину. Однако его слова не всегда соответствуют действительности, а даже, если так произойдет, для США это будет очень выгодно.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что за это оружие Вашингтон планирует продать, а не отдать. Теперь остается ожидать, будут ли это системы, или ракеты.

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Что не так со словами Трампа?

По словам бывшего сотрудника СБУ, Трамп – человек, который не несет ответственности за свои слова. Он может сказать что-то, даже оскорбительное, а потом этого не помнить.

Поэтому будем смотреть – будет ли это 17 дивизионов, будут ли к ним ракеты. То есть это вещи, за которые во времена Байдена мы бы не думали. Действующая администрация говорит много, а делает втрое меньше,

– сказал он.

Ступак отметил, что, вероятнее всего, Украина может ожидать небольшое количество ракет к ЗРК, а не самих установок. Так, японское производство изготавливает 30 ракет к Patriot в месяц, а Украине такое количество нужно на один день.

"Могут ли нас обеспечить? Могут ли нам передавать через другие страны? А в этом я очень сомневаюсь. Как по мне, ракеты являются первоочередными", – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Он также отметил важную деталь – США будут продавать ракеты, а не предоставлять их бесплатно, как бы это должно было быть. Ведь это оружие вам передать Украине еще Джо Байден.

Трамп будет чувствовать себя гением – продаст Украине то, что мало ранее обещали предоставить бесплатно. Во-первых, в США поступили деньги, во-вторых, заплатят европейцы,

– подытожил он.

Напомним, что Трамп предложил, чтобы США предоставили оружие Украине, но платить за него должна Европа. Генсек НАТО назвал эту идею вполне логичной.