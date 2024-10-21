Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что Кремль пытался сгладить слова Трампа, но на самом деле они ударили по репутации Путина. Между тем лидер республиканцев может подобные заявления неоднократно повторить.

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Заявление Трампа относительно Москвы

По словам военного эксперта, в предвыборной борьбе всегда кандидаты используют все силы и средства для того, чтобы выиграть. Заявление Трампа является политическим и стало настоящей проблемой для России.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков уже успел дать комментарий по этой ситуации и призвал соблюдать "информационную гигиену". Свитан заметил, что он пытался сгладить этот инцидент.

Заявление "прибило Путина к столу так, что он не смог встать". Слова об ударе по Москве являются действительно серьезным заявлением. Кремль пытался "вырулить", Песков сказал что такие заявления они не будут как-то обсуждать. Это свидетельствует, что заявление серьезное, оно бьет по репутации Путина и России,

– подчеркнул военный эксперт.

Свитан добавил, что лидер Республиканской партии просто выполнил свою предвыборную задачу. Трамп пытался поднять себе рейтинг, показывая, что ему Кремль и российский диктатор не симпатизируют.

Если американцы выберут Трампа (на выборах – 24 Канал), то он, увидев, что Москва таких слов боится, еще раз подобное повторит,

– отметил военный эксперт.

К слову, Трамп, кроме этого заявления, рассказал, что сказал Путину следующее: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Однако он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор. В то же время во время предвыборного митинга Трамп заявил, что может завершить войну "за пару телефонных звонков".