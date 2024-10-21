Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що Кремль намагався згладити слова Трампа, але насправді вони вдарили по репутації Путіна. Тим часом лідер республіканців може подібні заяви неодноразово повторити.

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Заява Трампа щодо Москви

За словами військового експерта, у передвиборчій боротьбі завжди кандидати використовують всі сили та засоби для того, щоб виграти. Заява Трампа є політичною та стала справжньою проблемою для Росії.

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков вже встиг дати коментар щодо цієї ситуації та закликав дотримуватись "інформаційної гігієни". Світан зауважив, що він намагався згладити цей інцидент.

Заява "прибила Путіна до столу так, що він не зміг встати". Слова про удар по Москві є справді серйозною заявою. Кремль намагався "вирулити", Пєсков сказав що такі заяви вони не будуть якось обговорювати. Це свідчить, що заява серйозна, вона б'є по репутації Путіна та Росії,

– підкреслив військовий експерт.

Світан додав, що лідер Республіканської партії просто виконав своє передвиборче завдання. Трамп намагався підняти собі рейтинг, показуючи, що йому Кремль і російський диктатор не симпатизують.

Якщо американці оберуть Трампа (на виборах – 24 Канал), то він, побачивши, що Москва таких слів боїться, ще раз подібне повторить,

– зазначив військовий експерт.

До слова, Трамп, окрім цієї заяви, розповів, що промовив до Путіна: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору". Однак він не уточнив, коли та за яких обставин відбулася ця розмова. Водночас під час передвиборчого мітингу Трамп заявив, що може завершити війну "за кілька телефонних дзвінків".