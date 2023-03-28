Трамп заявил, что считает Путина "умным человеком, который хотел мира"

Бывший президент США Дональд Трамп снова оскандалился. На этот раз он высказался о российском диктаторе Владимире Путине.

Трамп назвал Путина "умным человеком, который хотел мира". Такое скандальное заявление он озвучил во время одного из предвыборных выступлений, передает 24 канал.

Смотрите также "Блок Китая, России и Ирана следует задушить": Пионтковский рассказал об изменении риторики США

Трамп отметился очередным скандальным заявлением

Экс-президент США припомнил свои переговоры с Путиным. Он сказал, что он хорошо ладил с российским диктатором.

Он хотел мира. Теперь он, видимо, получит все. Вы видели: президент Си (лидер Китая – 24 Канал) – умный, президент Путин – умный. Умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие 100 лет,

– заявил он.

А для интервью Fox news Трамп заявил, что до выборов США в 2024 году Украину "могут стереть с лица земли".

"Если эта проблема (война – 24 Канал) не будет решена до тех пор, когда у нас состоятся выборы, а возможно этого и не произойдет, то вполне возможно, что мы придем к Третьей мировой войне – к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, в сравнении с которой Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками", – сказал он.

Предварительные зашквары Трампа